Главный тренер «Куньлуня» прокомментировал сенсационную победу над московским «Динамо»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (3:1).

«Хочу всех поздравить с началом чемпионата. Надеюсь, что он будет интереснее, чем в прошлом году, особенно для нашей команды. Конечно, мы рады, что победили серьёзного соперника. Горжусь ребятами за проделанную ими работу и за пойманные 23 броска на себя. Была совместная хорошая работа от всех звеньев.

Было непросто, и в каких-то моментах может и уступали, но не уступили ни в желании, ни в борьбе, ни в командном тимспирите. Чуть-чуть радуемся, но это всего лишь первая игра. Так нужно играть каждый матч и против других команд. Сегодня рады, а завтра возвращаемся на землю и работаем.

С первого собрания мы договорились с ребятами, что будем стараться быть неудобными для всех соперников, чтобы против нас было сложно играть. Самое главное, чтобы все не боялись ошибок, и чтобы брали инициативу на себя, уверенно играя каждую смену.

Помощь от Александра Савченкова я получаю не только сегодня. С первого дня мы очень много общаемся, спорим, иногда даже ругаемся, но всегда приходим к общему мнению. За меньшинство у нас отвечает Виктор Игнатьев. Конечно, Сан Саныч тоже смотрел с нами меньшинство и рассказывал, кто и как у них разыгрывает, но в основном это всё-таки на плечах Виктора Юрьевича, а Савченков отвечает за большинство и нападающих. У нас такая совместная работа была и в «Витязе», продолжаем её здесь», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.