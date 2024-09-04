В «Куньлуне» объяснили, почему американский голкипер пока не получает игрового времени

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец объяснил, почему американский голкипер Кайл Кейзер пока не получает игрового времени.

«К сожалению, Кайл Кейзер действительно не сразу приехал к нам. Это произошло не потому, что он не мог, а потому, что у него даже не было формы. Всё было в заказе, поэтому мы ждали, когда он её получит и сможет приехать. По отзывам нашего тренера вратарей, это очень хороший мальчишка, мы с ним работаем. Думаю, что постепенно он будет добавлять и войдёт в форму, а там уже посмотрим.

Что касается ротации вратарей, то за это отвечает Владимир Куликов. Естественно, он нам доносит, кто будет играть. Сегодня было решено, что сыграет Джереми Смит. Дальше будет видно. На Константина Волкова, конечно, мы тоже надеемся», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.