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Кравец – о поведении Комтуа: необязательно каждый раз падать, словно вас убили

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец оценил эпизод в самой концовке матча с московским «Динамо», в котором защитник китайского клуба Адам Кленденинг толкнул клюшкой нападающего бело-голубых Макса Комтуа. Форвард «Динамо» упал на лёд, а за товарища по команде в ступился Эрик О'Делл.

— Что произошло в конце матча, когда Адам Кленденинг ударил Максима Комтуа?

— Он прям его ударил?

— Там было такое движение.

— Он хотел отобрать шайбу, промазал и попал ему по лицу.

— Понятно.

— Вспомните моменты. Мне кажется, необязательно всегда так падать, как будто вас убили, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

После видеопросмотра судьи выписали Кленденингу две минуты штрафа за толчок клюшкой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.