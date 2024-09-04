Кравец: китайские ребята неплохо смотрятся на фоне Румынии. Но в КХЛ таких команд нет

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец оценил уровень игры китайских хоккеистов.

«Действительно в «Куньлуне» поменялась ситуация, и задачи меняются. Команда стремится играть лучше и добиваться успеха во всех играх. Но китайский хоккей не погиб. Есть команды, которые играют на первенстве Китая. Можно сказать, что это неофициальный наш фарм-клуб. Там играют молодые ребята.

Летом я смотрел за ними, и для своего возраста, и для игры со сборной Румынии или ещё с кем-то они выглядят неплохо, но у нас в КХЛ таких команд нет. Поэтому рано говорить, что они приедут и будут играть. Но таланты там есть. Главное, чтобы они дальше развивались. Естественно, мы будем смотреть и по возможность выдёргивать их», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.