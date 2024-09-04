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«Взбодрили немножко». Главный тренер «Адмирала» рассказал о попадании шайбы в голову

«Взбодрили немножко». Главный тренер «Адмирала» рассказал о попадании шайбы в голову
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал о попадании шайбы в голову в матче с «Витязем» (3:2). В середине второго периода после броска одного из хоккеистов подмосковной команды шайба улетела на скамейку запасных «Адмирала» и попала точно в голову Тамбиеву. Специалист получил сильное рассечение и ушёл в раздевалку с окровавленной головой.

«Всё нормально, видите, стою живой. Не готов оказался, прилетело, взбодрили немножко, в чувство привели. Главное — победа», — цитирует Тамбиева пресс-служба клуба.

Отметим, что после попадания шайбы в голову Тамбиев вернулся на скамейку запасных в третьем периоде и наблюдал за победой подопечных. В следующем матче «Витязь» сыграет с «Амуром», «Адмирал» встретится с «Куньлунем».

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