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Игорь Ларионов назвал причины поражения «Торпедо» в матче с «Северсталью»

Игорь Ларионов назвал причины поражения «Торпедо» в матче с «Северсталью»
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов назвал причины поражения «Торпедо» в матче с «Северсталью» (0:3).

«Огромная заслуга вратаря «Северстали» (Александр Самойлов. — Прим. «Чемпионата»), который сделал невероятные сэйвы. Для нас это будет урок, что надо находить силы забивать не только красивые голы, но и «мусорные». И нужна уверенность, когда выходишь с вратарём «один на один».

Не скажу, что большинство было плохим. Мне понравилось как наши ребята рассекали шайбой «активный квадрат» соперников. У нас серьёзная конкуренция в составе, поэтому ряд хоккеистов сегодня не играл, в том числе Владислав Фирстов и Китон Томпсон. В зависимости от игрового стиля соперников мы будем смотреть, кто нам больше необходим в заявке», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

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