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«Огнедышащий Дракон Наиль». Якупов — о дебютной шайбе за «Куньлунь»

«Огнедышащий Дракон Наиль». Якупов — о дебютной шайбе за «Куньлунь»
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Нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов прокомментировал свою дебютную шайбу за китайский клуб. Российский нападающий стал автором победного гола в матче с московским «Динамо» (3:1).

«Разрешите представиться, Огнедышащий Дракон Наиль. Всем спасибо за поддержку, за ваши сообщения и комментарии! Всех обнял. Это только первый матч, впереди у нас много работы», — написал Якупов в своём телеграм-канале.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, прошлый сезон Якупов провёл в нижнекамском «Нефтехимике», где набрал 19 (8+11) очков в 31 матче, а с нового сезона играет в китайском «Куньлуне», с которым подписал контракт только в августе.

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