Именитый боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон стал тренером по физподготовке клуба Национальной молодёжной хоккейной лиги МХК «Гранит-Чехов», сообщает пресс-служба клуба.

«В нашем тренерском штабе пополнение – тренером по физ. подготовке МХК «Гранит-Чехов» стал Джефф Монсон! Рады приветствовать в наших рядах! Вместе – вперёд к новым вершинам и победам!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Последний поединок боец Джефф Монсон провёл с экс-чемпионом UFC россиянином Олегом Тактаровым, бой состоялся 18 августа в Москве. Бой заявлялся по правилам бокса — три раунда по две минуты. По итогам поединка судьи не смогли определить победителя. Решением большинства судей была объявлена ничья.