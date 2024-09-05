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Джефф Монсон стал тренером по физподготовке клуба Национальной молодёжной хоккейной лиги

Джефф Монсон стал тренером по физподготовке клуба Национальной молодёжной хоккейной лиги
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Именитый боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон стал тренером по физподготовке клуба Национальной молодёжной хоккейной лиги МХК «Гранит-Чехов», сообщает пресс-служба клуба.

«В нашем тренерском штабе пополнение – тренером по физ. подготовке МХК «Гранит-Чехов» стал Джефф Монсон! Рады приветствовать в наших рядах! Вместе – вперёд к новым вершинам и победам!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Последний поединок боец Джефф Монсон провёл с экс-чемпионом UFC россиянином Олегом Тактаровым, бой состоялся 18 августа в Москве. Бой заявлялся по правилам бокса — три раунда по две минуты. По итогам поединка судьи не смогли определить победителя. Решением большинства судей была объявлена ничья.

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