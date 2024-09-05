Нападающий Наиль Якупов рассказал, почему смог легко адаптироваться в «Куньлуне», и оценил свой дебютный гол за китайский клуб в ворота московского «Динамо». «Куньлунь» одержал победу со счётом 3:1, а Якупов стал автором победной шайбы.

«Я провёл в Америке восемь лет, у меня знакомые канадцы и американцы, я знаю их менталитет, знаю их шуточки, как они себя ведут. Все они нормальные, адекватные ребята.

«Динамо» нас долго закрывали в зоне, и тут захотелось взять инициативу, но ничего сверхъестественного. Я видел, куда еду, поэтому хотел добавить остроты, уверенности, даже в такой плотной игре нужно держать шайбу подольше. Чем больше шайба у тебя будет на крюке, тем больше будет возможностей. Вратарь просто думал, что защитник контролирует шайбу, и я немного поборолся и стал искать кратчайший путь у ворот», — цитирует Якупова ТАСС.

Напомним, прошлый сезон Якупов провёл в нижнекамском «Нефтехимике», где набрал 19 (8+11) очков в 31 матче, а с нового сезона играет в китайском «Куньлуне», с которым подписал контракт только в августе.