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«Металлург» — СКА: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть трансляцию

«Металлург» — СКА: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 5 сентября, продолжатся матчи регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске местный «Металлург» примет петербургский СКА. Встреча состоится на «Арене-Металлург» и начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру покажет тематический канал KHL PRIME.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне магнитогорский «Металлург» занял первое место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Магнитогорцы стали обладателями Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии ярославский «Локомотив» в четырёх матчах.

СКА в прошлом сезоне занял второе место в таблице Западной конференции по итогам регулярки. В плей-офф петербургский клуб во втором раунде уступил «Автомобилисту».

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