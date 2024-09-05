«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть

Сегодня, 5 сентября, продолжатся матчи регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Уфе местный «Салават Юлаев» в рамках «зелёного дерби» примет казанский «Ак Барс». Встреча состоится на «Уфа-Арене» и начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру покажет тематический канал KHL PRIME.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

В прошлом сезоне «Салават Юлаев» по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги занял третье место в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина уфимский клуб уступил челябинскому «Трактору» в шести матчах.

«Ак Барс» по итогам прошлогой регулярки занял четвёртое место в таблице Востока. В плей-офф казанцы в первом раунде уступили «Автомобилисту» в пяти матчах.