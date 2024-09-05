В Калгари и Коламбусе несколько тысяч человек со свечами почтили память братьев Годро

В Калгари и Коламбусе несколько тысяч человек со свечами почтили память трагически погибших братьев Годро. Нападающий Джонни Годро провёл в «Калгари» девять сезонов своей карьеры, в нём же он и дебютировал в НХЛ в сезоне-2013/2014. Последние два сезона хоккеист играл в «Коламбус Блю Джекетс» и за это время успел стать одним из лидеров команды.

В церемонии прощания участвовали болельщики и хоккеисты «Флэймз» и «Блю Джекетс». Некоторые из них произносили траурные речи и сожалели об утрате друга и товарища по команде. Сообщается, что толпа людей молчала на протяжении 13 минут и 21 секунды, что символизирует игровые номера погибших братьев.

Фото: Leah Hennel/Getty Images

Напомним, 30 августа стало известно, что 31-летний хоккеист погиб вместе со своим братом Мэттью в ДТП. Они оба были на велосипедах, когда в них въехал водитель автомобиля в нетрезвом состоянии. После случившегося он не стал скрываться с места преступления.