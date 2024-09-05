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Дэвид Немировски прокомментировал поражение «Барыса» от «Нефтехимика»

Дэвид Немировски прокомментировал поражение «Барыса» от «Нефтехимика»
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Главный тренер «Барыса» Дэвид Немировски прокомментировал поражение в первом матче нового сезона от «Нефтехимика» (1:2 ОТ). Казахстанский клуб вёл в счёте до середины третьего периода, но уступил в овертайме.

«Сложно было ребятам, которые только приехали, но они молодцы, двигались неплохо. Думаю, в следующих матчах им будет полегче. Мы много владели инициативой, часто владели шайбой в чужой зоне, но всё равно сделали меньше бросков. А так неплохо — для первой игры. Больё и Антипин знакомы, играли вместе в НХЛ. Думаю, им легче начинать сезон в одной паре.

Некоторые ребята прилетели только вчера, а сегодня узнали, с кем они играют. Но всё равно поработали хорошо. Шайхмедденов хорошо показал себя на предсезонке, при игре в меньшинстве, верим, что он поможет нам. Конечно, мы будем изменять сочетания. Это был только первый день. Нужно смотреть на тренировках, кто с кем лучше выглядит», — цитирует Немировски пресс-служба КХЛ.

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