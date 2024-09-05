Защитник «Калгари» — о гибели Годро: наши сердца разбиты на миллион осколков

Защитник «Калгари» Эрик Гудбрансон вместе с другими игроками «Флэймз» и болельщиками клуба почтил память трагически погибших нападающего Джонни Годро и его брата Мэттью.

«Вы, ребята, не только поддерживаете нас в трудные времена и хоккейные сезоны, но и когда это важнее всего. Сейчас наши сердца разбиты на миллион осколков, в этом нет никаких сомнений. Джон был потрясающим товарищем по команде и потрясающим другом», — цитирует Гудбрансона пресс-служба НХЛ.

В Калгари и Коламбусе несколько тысяч человек со свечами почтили память трагически погибших братьев Годро. На церемониях присутствовали игроки «Коламбуса» и «Калгари. Некоторые из них произносили траурные речи и сожалели об утрате друга и товарища по команде. Сообщается, что толпа людей молчала на протяжении 13 минут и 21 секунды, что символизирует игровые номера погибших братьев.