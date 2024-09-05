Владислав Гавриков: не хотелось бы, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки в мою смену

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков заявил, что не сомневается в том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Российский защитник пошутил, что не хочет, чтобы это историческое событие произошло во время его игры против Овечкина на льду.

«Чем ближе этот момент будет подходить, тем больше будет обсуждаться. Может, Александр побьёт рекорд и перегонит Гретцки. Не знаю, насколько далеко он потом уйдёт, но, думаю, всё будет с ним в порядке. Когда он забивает две-три шайбы, все по телеканалам начинают сразу говорить, сколько ему осталось ещё голов. Да, я думаю, все прекрасно всё понимают. Главное ему — здоровья, и он этот рекорд побьёт. Раньше или позже — вопрос времени.

— Один из двух матчей нового сезона с «Вашингтоном» «Лос-Анджелес» проведёт в середине марта. Если в этой игре Овечкин будет иметь возможность догнать Гретцки, наверняка все игроки будут отвлекаться на эту историю?

— Наверное, об этом больше думать будет именно он. Последние шаги — самые трудные. Так-то, конечно, не хотелось, чтобы это в мою смену произошло. Со стороны посмотреть — с удовольствием (смеётся), а поучаствовать в этом — ну, такое… Но как получится, так и получится, и, самое главное, Александру — здоровья, чтобы он побил этот рекорд, — цитирует Гаврикова ТАСС.

Овечкин набрал в минувшем сезоне 65 очков за 79 матчей. Он забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. До повторения рекорда Уэйна Грецки ему осталось забросить 41 шайбу.