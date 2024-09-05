Главный тренер «Нефтехимика»: «Барыс» в этом году будет очень серьёзным соперником

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал тяжёлую волевую победу над «Барысом» (2:1) и заявил, что казахстанский клуб в новом сезоне будет представлять серьёзную угрозу для соперников.

«Был нервный матч. Это естественно, ведь начало чемпионата, тем более на выезде. Против «Барыса», который серьёзно укрепился перед этим сезоном. Поддержка трибун тоже чувствовалась, в Астане всегда играть тяжело. Видно было по накалу матча, что игра пошла кость в кость. Мы много блокировали — больше 20 бросков, проявили характер. Матч с «Барысом», когда мы проиграли 0:8, никогда не забудешь. Особенно период, в котором мы шесть пропустили. С того времени «Барыс» серьёзно усилился, приехали легионеры, которые сегодня нам доставили немало хлопот. Думаю, «Барыс» в этом году будет очень серьёзным соперником», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.