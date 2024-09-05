Ковальчук: возвращение Кузнецова в КХЛ — это супер, многие придут на него посмотреть

Олимпийский чемпион в составе сборной России по хоккею Илья Ковальчук положительно оценил возвращение нападающего Евгения Кузнецова из НХЛ и заявил, что приход такой звезды в КХЛ скажется на посещаемости матчей в разных городах лиги.

«Возвращение Кузнецова в КХЛ — это супер. Кузя — элитный хоккеист, звезда. Я уверен, что в любом городе многие будут приходить на матчи, чтобы он посмотреть, как он играет»,— цитирует Ковальчука «РИА Новости».

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Евгений расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон, и подписал четырёхлетнее соглашение со СКА.