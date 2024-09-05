Стала известна дата похорон Джонни и Мэттью Годро

Похороны нападающего «Коламбуса» Джонни Годро и его брата Мэттью состоятся в понедельник, сообщает FOX 29. Предполагается, что семья и друзья соберутся вместе с неравнодушными жителями в родном городе в католической церкви Святой Марии Магдалины. Ожидается онлайн-трансляция похорон.

Ранее в Калгари и Коламбусе несколько тысяч человек со свечами почтили память трагически погибших братьев Годро. В церемонии прощания участвовали болельщики и хоккеисты «Флэймз» и «Блю Джекетс».

Напомним, 30 августа стало известно, что 31-летний хоккеист погиб вместе со своим братом Мэттью в ДТП. Они оба были на велосипедах, когда в них въехал водитель автомобиля в нетрезвом состоянии. После случившегося он не стал скрываться с места преступления.