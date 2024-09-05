Главный тренер «Лады» Олег Браташ: наша цель — Кубок Гагарина

Главный тренер «Лады» Олег Браташ заявил, что ставит целью с командой завоевать Кубок Гагарина, несмотря на скромный бюджет и далеко не самый сильный состав в КХЛ.

— На предсезонке вы публично объявили целью «Лады» Кубок Гагарина, следом вышло интервью генерального директора клуба Александра Чеботарёва с более скромными задачами – попасть в плей-офф. На кого ориентироваться болельщикам?

— Когда говорил такую фразу, имел в виду, что все 23 участника КХЛ борются за Кубок Гагарина. Наша цель – кубок, как и у любого участника. Руководство ставит свои задачи, но это не значит, что мы не можем перед собой ставить задачи выше. Поэтому никакого противоречия не вижу.

— Чеботарёв добавил: для похода за кубком у клуба слишком скромный бюджет. Вы, получается, не считаете это ключевым фактором и довольны составом?

— Тренеру жаловаться на состав, думаю, моветон. Получается, ты изначально расписываешься в своей слабости. Не считаю такой подход правильным. Есть состав – с ним и работаем, и ставим себе максимальные цели. Да, по факту Чеботарёв прав: наш бюджет далёк от того, чтобы ставились масштабные задачи, как перед грандами. Те, кто обеспечивает финансирование «Лады», это понимают и не требуют от нас достижений, несоразмерных бюджету. Но мы сами как раз имеем полное право ставить самые высокие задачи перед собой», — сказал Браташ в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.