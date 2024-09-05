Главный тренер «Лады»: почему в отпуске игрокам не выпить пива? Я не ханжа

Главный тренер «Лады» Олег Браташ завил, что не против, чтобы игроки выпивали пиво во время летнего отпуска.

— Ваш бывший подопечный по МХК «Спартак», а ныне хоккейный комментатор Артём Батрак в межсезонье выкладывал фотографии с мероприятиями, на котором чемпионский состав собрался 10 лет спустя. Судя по снимкам, пиво в этот вечер лилось рекой. Были на той встрече?

— Ребята меня пригласили, и я с радостью откликнулся. Как и говорил выше, очень рад любому общению со своими воспитанниками. А подобная встреча организуется каждый год, и я не первый раз присутствовал. Так что да, был, мёд-пиво пил. Вместе с ними (смеётся).

— Не там вели переговоры с Архипом Неколенко, который сменил Магнитогорск на Тольятти?

— Он уже был подписан. Из «Лады» присутствовали ещё Саша Трушков, Коля Демидов. Так что совмещали приятное с полезным: было время и для профессиональных бесед о будущем сезоне. То есть для работы эту встречу тоже использовал.

— Получается, разговор со своими игроками за кружечкой пенного может оказаться полезным?

— Почему в отпуске ребятам не выпить пива? Я не ханжа. Просто всему своё время. Делу время, потехе час, — сказал Браташ в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.