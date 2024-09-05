«Было очень неожиданно». Гатиятулин — о предложениях «Сибири» и ЦСКА в межсезонье

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о предложениях от ЦСКА и «Сибири» в прошедшее межсезонье. В СМИ Гатиятулин был объявлен главным тренером «Сибири», однако затем эта информация не подтвердилась, а специалист возглавил казанский клуб.

— Довольно много весной в СМИ писали о вашем вероятном уходе в ЦСКА вместе с Ильёй Петровичем Воробьёвым. Действительно рассматривали решение о присоединении к армейцам?

— Да, весной мы созванивались с Игорем Есмантовичем, он меня звал в тренерский штаб к Илье Петровичу Воробьёву. Это было ещё до официального назначения его на пост главного тренера ЦСКА. Поговорили, обсудили предложение. Потом меня сам Илья Петрович набрал по телефону. С ним мы тоже поговорили, за годы нашей совместной работы у нас сложились очень тёплые дружеские отношения. Я попросил Илью Петровича дать мне немного времени всё обдумать.

Через три дня мне позвонил уже Марат Валиуллин с предложением возглавить «Ак Барс». Я хотел работать главным тренером, поэтому позвонил Илье Петровичу и всё объяснил. Мы прекрасно друг друга поняли, поэтому никаких обид ни у кого не было.

— Странная история с преждевременным назначением в «Сибирь» уже потом произошла, получается?

— Да, мне позвонили из «Сибири», предложили тоже возглавить клуб. Мы обсудили с генеральным менеджером определённые вопросы. Потом, когда я находился в Канаде, мне уже поступил звонок от губернатора Новосибирской области. У нас завязался диалог, задали друг другу некоторые вопросы, но никакой конкретики и моего ответа на предложение возглавить «Сибирь» не было. Просто переговоры и ничего более.

— Сильно удивились, когда в социальных сетях «Сибири» вас объявили главным тренером?

— Да, было очень неожиданно для меня, — цитирует Гатиятулина «Татар-информ».

48-летний Гатиятулин работал тренером в «Тракторе» (2015-2016), СКА (2018-2020), в молодёжной (2015) и основной сборных России (2018-2020). Главным тренером он был в «Белых Медведях» (2011-2015), «Тракторе» (2016-2018, 2020-2023). Тренерские достижения: бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2022), бронзовый призёр ЧМ (2019), бронзовый призёр чемпионата МХЛ (2014, 2015), серебряный призёр МЧМ (2015).