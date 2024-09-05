«Вопросы селекции не в моей компетенции». Браташ — об уходе из «Лады» Сергея Шумакова

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал уход из клуба в межсезонье нападающего Сергея Шумакова.

— Назовёте причины, почему клуб покинул Сергей Шумаков?

— Формированием команды и подписанием контрактов занимается менеджмент клуба. А я работаю с тем составом, который имеется в наличии. Поэтому вопросы по селекции не в моей компетенции.

— То есть и уход вашего помощника Павла Десяткова, и назначение на его место Павла Зубова решались без вашего участия?

— Совершенно верно.

— Как попрощались с Десятковым?

— Павел Николаевич был хорошим помощником, в его адрес у меня только добрые слова. Поблагодарил его за работу. Желаю ему удачи в новой должности, — сказал Браташ в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.