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«Вопросы селекции не в моей компетенции». Браташ — об уходе из «Лады» Сергея Шумакова

«Вопросы селекции не в моей компетенции». Браташ — об уходе из «Лады» Сергея Шумакова
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал уход из клуба в межсезонье нападающего Сергея Шумакова.

— Назовёте причины, почему клуб покинул Сергей Шумаков?
— Формированием команды и подписанием контрактов занимается менеджмент клуба. А я работаю с тем составом, который имеется в наличии. Поэтому вопросы по селекции не в моей компетенции.

— То есть и уход вашего помощника Павла Десяткова, и назначение на его место Павла Зубова решались без вашего участия?
— Совершенно верно.

— Как попрощались с Десятковым?
— Павел Николаевич был хорошим помощником, в его адрес у меня только добрые слова. Поблагодарил его за работу. Желаю ему удачи в новой должности, — сказал Браташ в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Олегом Браташом читайте на «Чемпионате»:
«Не в курсе, кто инициировал кампанию в прессе о моей отставке». Интервью с Браташом
Эксклюзив
«Не в курсе, кто инициировал кампанию в прессе о моей отставке». Интервью с Браташом
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