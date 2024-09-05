«Я позвонил гендиректору». Браташ — о реакции на слухи об отставке из «Лады»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал слух, появившийся в конце апреля, согласно которому специалист был близок к отставке из тольяттинского клуба.

— Что случилось в конце апреля, когда в СМИ прогремела история о вашей отставке?

— Не понимаю, что это было. У меня был действующий контракт на следующий сезон, и никаких разговоров о расторжении не было. Не могу знать, кто и зачем эту кампанию инициировал.

— Но информация широко распространилась – какая-то реакция у вас же была? Рука к телефону не потянулась?

— Конечно, я позвонил генеральному директору, чья подпись стоит под моим контрактом. Он также был не в курсе, с чего вдруг появилась такая новость, — сказал Браташ в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.