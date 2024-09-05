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Спортивный директор «Лады» Якубов высказался о цели клуба на предстоящий сезон

Спортивный директор «Лады» Якубов высказался о цели клуба на предстоящий сезон
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Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов высказался о цели клуба на предстоящий сезон. Ранее главный тренер тольяттинского клуба Олег Браташ заявил, что целью команды является Кубок Гагарина.

— Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв сказал, что цель «Лады» на сезон — выход в плей-офф, а главный тренер Олег Браташ заявил как цель Кубок Гагарина. Какой позиции придерживаетесь вы?
— У нас собрался боеспособный коллектив, который навяжет борьбу любому сопернику в лиге. Наша задача — выходить и биться за победу в каждом матче, показывать тот максимум, на который мы способны. Считаю, что игроки, присутствующие в команде, справятся с этой задачей. А дальше уже хоккей покажет, — сказал Якубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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