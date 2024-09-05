«Металлург» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ 2024-2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 5 сентября, продолжатся матчи регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске местный «Металлург» примет петербургский СКА. Встреча состоится на «Арене-Металлург» и начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

В прошлом сезоне магнитогорский «Металлург» занял первое место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Магнитогорцы стали обладателями Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии ярославский «Локомотив» в четырёх матчах.

СКА в прошлом сезоне занял второе место в таблице Западной конференции по итогам регулярки. В плей-офф петербургский клуб во втором раунде уступил «Автомобилисту».