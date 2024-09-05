Гендиректор «Динамо»: имена звучат громко, но в жизни зачастую всё оказывается по-другому

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко оценил селекцию клуба в межсезонье и заявил, что на бумаге бело-голубые получили значительное усиление состава. В прошлом сезоне «Динамо» заняло первое место в общей таблице КХЛ.

— Каким трансферным ходом довольны больше всего?

— Селекционную работу считаю нужным оценивать исключительно по окончании всего сезона. Если посмотреть на собранный состав на бумаге, то имена звучат громко. Комтуа, Слепышев, Сергеев – это игроки высокого уровня, зарекомендовавшие себя – кто в НХЛ, кто в КХЛ. Но в жизни зачастую всё оказывается по-другому. Только ближе к апрелю мы сможем дать оценку того, кто и как себя проявил, — сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Сушко читайте на «Чемпионате» завтра, 6 сентября, в 10:00 мск.