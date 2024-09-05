Гендиректор московского «Динамо»: в современном мире идёт информационная война

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал о важности помнить и чтить свою родную историю.

— Почему внимание к своей истории является настолько важным аспектом для всей организации «Динамо»?

— Когда наша команда находилась на сборе в Минске, для неё была организована поездка в мемориальный комплекс «Хатынь». Это знаковое место не только для белорусского, но и для всего советского народа. Многие выходцы из Советского Союза знают, что такое война и какие последствия она оставляет после себя.

Алексей Кудашов сказал очень правильные вещи: «Кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего». Именно с этой целью он и повёз ребят в Хатынь, чтобы показать им все зверства войны. Игроки были поражены увиденным – это касается как российских ребят, так и иностранцев.

Мы же знаем, что в современном мире идёт информационная война. Многие черпают информацию из интернета, из каких-то статей, а когда они увидели всё своими глазами, то на многие вещи посмотрели уже по-другому, — сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Сушко читайте на «Чемпионате» завтра, 6 сентября, в 10:00 мск.