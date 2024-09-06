Сушко: в «Динамо» нет никаких финансовых проблем, расходы направлены в правильное русло

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко заявил об отсутствии финансовых проблем и задолженностей в клубе.

— Наконец-то «Динамо» избавилось от долгов перед игроками. Клуб вышел на стабильный финансовый уровень?

— Опять же это вещь, которую не могу записывать в свой актив. Это больше заслуга наших учредителей и президента Виктора Воронина. Хочется выразить огромную благодарность Аркадию Романовичу Ротенбергу и Банку ВТБ. Без их помощи мы бы не смогли всё выравнять и продолжать двигаться в правильном направлении.

Не проходит ни дня, чтобы Виктор Геннадьевич не поинтересовался жизнью команды. Он глубоко вникает во все вопросы. Стабилизация финансового положения клуба – его огромная заслуга. Всё удалось благодаря оптимизации расходов. Мы направили их в правильное русло.

Сейчас у нас нет никаких финансовых проблем. И теперь основной задачей клуба является только решение спортивных задач, чтобы пройти как можно дальше в плей-офф, — сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Сушко читайте на «Чемпионате» завтра, 6 сентября, в 10:00 мск.