«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2024-2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 5 сентября, продолжатся матчи регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Уфе местный «Салават Юлаев» в рамках «зелёного дерби» примет казанский «Ак Барс». Встреча состоится на «Уфа-Арене» и начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В прошлом сезоне «Салават Юлаев» по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги занял третье место в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина уфимский клуб уступил челябинскому «Трактору» в шести матчах.
Казанский «Ак Барс» по итогам прошлогой регулярки занял четвёртое место в таблице Востока. В плей-офф казанцы в первом раунде уступили «Автомобилисту» в пяти матчах.
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