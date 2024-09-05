«Мог сделать имя вне тени Макдэвида». The Athletic — о новом контракте Драйзайтля

Журналистка The Athletic Шайна Голдман оценила новый восьмилетний контракт нападающего Леона Драйзайтля с «Эдмонтоном». Кэпхит соглашения составил $ 14 млн, что сделает немецкого форварда самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ.

«Это один из самых крупных контрактов в истории лиги и огромная ставка от «Ойлерз». Если только игрок не просил чего-то совершенно нелепого, продление его контракта всегда будет стоящей ставкой. Драйзайтль — краеугольный камень «Эдмонтона»; вся стратегия построения команды вращалась вокруг её звёзд. Кардинально менять её сейчас было бы ещё более рискованной стратегией, чем брать на себя обязательства относительно игрока по такой высокой цене.

Если команда собирается переплачивать за что-то, то это должна быть звёздная сила. А в лице Драйзайтля у «Эдмонтона» есть настоящая суперзвезда, которая не только показывает себя в регулярном чемпионате, но и часто сияет ещё ярче в плей-офф.

Драйзайтль мог бы выбрать стать номером один в другом месте, чтобы сделать себе имя вне тени Макдэвида. Но это не обязательно повысило бы его шансы на победу в Кубке Стэнли. Нет череды уходов №2, которыми можно было бы вдохновляться; вместо этого большинство №2 остаются на своих благоприятных позициях. Для Драйзайтля это значит быть за спиной таланта поколения в лице Макдэвида — как части одного из самых динамичных дуэтов — двойных ударов в лиге», — цитирует Голдман The Athletic.