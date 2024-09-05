Экс-вратарь КХЛ — о голкипере «Динамо» Миске: есть ребята в МХЛ, которые больше привлекают

Бывший вратарь клубов Континентальной хоккейной лиги Андрей Гаврилов оценил дебютную игру американского вратаря московского «Динамо» Хантера Миски с «Куньлунем» (1:3). Голкипер пропустил два гола и отразил 18 бросков.

«Сложно судить по одной игре. Чем-то Миска привлёк скаутский отдел «Динамо», его же просматривали. Во вчерашней игре я ничего сверхъестественного не увидел. После одного матча сложно сказать, провал это или нет. Вчера, когда забивал Якупов, он потерял шайбу. Когда был первый бросок, у него был несвоевременный реверс.

Скажем так, есть ребята в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ), которые больше привлекают. Надо смотреть дальше, пока у Миски первая игра в КХЛ», — цитирует Гаврилова Legalbet.

Последние два сезона 29-летний Миска провёл в немецком клубе «Штраубинг Тайгерс». За это время вратарь сыграл 60 матчей, в которых отразил 90,1% бросков, в среднем пропуская 2,69 шайбы за игру. Голкипер имеет опыт выступлений в НХЛ за «Аризону Койотс» и «Колорадо Эвеланш». Помимо этого, на счету уроженца Миннесоты 113 матчей в АХЛ.