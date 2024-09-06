Гендиректор «Динамо»: прекрасно понимаем, от кого исходит критика в адрес Миски

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал о критике американсокго голкипера Хантера Миски.

— Американский голкипер Хантер Миска ещё не провёл ни одного официального матча (интервью было записано непосредственно перед матчем с «Куньлунем»), а некоторые готовы уже распять его. Сколько времени готовы спокойно и без нервов ждать, когда новички вольются в нашу систему?

— Знаете, мы знаем и видим, откуда идёт львиная доля критики в адрес Хантера. Как правило, это одни и те же люди. Видимо, они больше знают и лучше умеют анализировать (улыбается). Человек впервые с 2013 года приехал в Россию, провёл здесь только две недели, и я просто не понимаю, за что его сейчас критиковать?

Прежде, чем совершить это подписание, наш спортивный блок провёл огромную работу, и он не был единственным кандидатом. К тому же необходимо учитывать, что Миска приехал в «Динамо» на небольшую зарплату для иностранного игрока. Он хочет доказать, что может играть и что достоин большего.

Однозначно ему требуется больше времени на адаптацию, но даже по итогам Кубка мэра Москвы мы не можем говорить, что где-то он сильно подвёл команду. Может быть, в некоторых моментах он и мог выручить, но почему-то никто не говорит о тех эпизодах, когда он реально спасал команду, — сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Сушко читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.