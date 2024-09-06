Сушко — об обмене Сизова: если скажу, кто мне позвонил из «Торпедо», то подставлю человека

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал обмен защитника Антона Сизова из «Торпедо».

— Приоткройте завесу тайны: не звонили ли лично вам из «Торпедо» после обмена Антона Сизова? Говорят, что в нижегородском клубе остались обижены на то, как «Динамо» заполучило этого игрока.

— Если назову человека, который мне действительно позвонил из «Торпедо», то просто подставлю его, поэтому не стану этого делать.

Если говорить о самом обмене, то он стал очередным примером хорошей работы нашего спортивного блока. Когда мы играли с «Торпедо» в позапрошлом плей-офф, то его айс-тайм в серии с «Динамо» доходил до 28 минут. Антон находится в зрелом возрасте и ещё долго может играть на высоком уровне.

Возможно, для КХЛ трёхсторонний обмен и является относительно новой историей, но в НХЛ такие сделки часто случаются. Клуб «Динамо» привык добиваться своих целей. Антон был нужен команде, и мы нашли способ получить необходимого нам игрока, — сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.