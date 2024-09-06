Сушко — о словах Кудашова про качество льда: совместно с ареной добьёмся его улучшения

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко ответил, что знает про проблемы со льдом на «ВТБ-Арене» и работает над их решением.

— В прошлом сезоне главный тренер «Динамо» и сами игроки часто критиковали качество льда на домашней арене. Удалось ли исправить эту ситуацию за время межсезонья?

— Всё дело в том, что мы арендаторы на домашней арене. На протяжении двух сезонов находимся в постоянном диалоге с ареной. Знаем, что со своей стороны они принимают много мер, связанных с системами вентиляции и подготовки воды, чтобы улучшить качество льда. Думаю, что совместными усилиями мы сможем добиться нужного результата. По крайней мере, нам бы очень сильно этого хотелось.

В первую очередь ориентируемся на мнения наших хоккеистов, которые тренируются и играют на нём. Важно понимать, что хороший лёд не только помогает повысить качество хоккея, но и приводит к уменьшению количества травм. На мягком и на плохом льду существует высокий риск получения травмы, чего нам бы не хотелось. Поэтому акцентируем на этом вопросе большое внимание и совместно с ареной занимаемся данной проблемой, — сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.