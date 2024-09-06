Гендиректор московского «Динамо» — о пиве на аренах: думаю, что скоро мы к этому придём

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко заявил, что в скором времени на домашней арене клуба будут продавать пиво.

— В последнее время возродилась дискуссия о возвращении пива на спортивные объекты. Мы знаем, что в Минске продаётся пиво и даже другие напитки. Если бы решение вопроса зависело от вас, вы были бы за или против?

— В Минске действительно продаётся, но не на трибунах. Если бы это зависело только от клуба, то постарались бы внедрить это как можно быстрее, чтобы хотя бы попробовать, как это пойдёт и приведёт ли к каким-то последствиям. Но решение принимает не клуб, а другие компетентные службы. Мы должны прислушиваться к их рекомендациям.

Сам я считаю, что это бы сильно помогло клубам зарабатывать деньги. Думаю, что скоро мы к этому придём. Это вопрос ближайшего времени. Должно сложиться много факторов, чтобы всё получилось. Но думаю, что всё решится, потому что и сама лига заинтересована в том, чтобы клубы зарабатывали на хоккейных матчах и показывали максимально возможный финансовый результат, — сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.