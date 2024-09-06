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В «Динамо» чётко обозначили позицию клуба в вопросе о повышении потолка зарплат в КХЛ

В «Динамо» чётко обозначили позицию клуба в вопросе о повышении потолка зарплат в КХЛ
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко чётко обозначил позицию клуба в вопросе о повышении потолка зарплат в КХЛ.

— Надо ли поднимать потолок зарплат в КХЛ, как того в последнее время начали активно требовать многие топ-клубы лиги?
— КХЛ – организация, проводящее соревнование. Она анализирует весь комплекс факторов, принимая итоговое решение. И окончательное слово в этом вопросе за ней. Но когда мы говорим про поднятие потолка зарплат, не менее актуальным вопросом является и поднятие пола. За последнее время лига добилась выравнивания уровня команд. И если мы сейчас поднимем только потолок и при этом не поднимем пол, то ничего хорошего не будет.

— Будет разрушено то, что было сделано.
— Очень просто разрушить всё хорошее. Только надо ли? Должно быть синхронное взаимодействие: подняли потолок – подняли пол. Эти два понятия неразрывно связаны. А для их повышения должно сложиться много внутренних и внешних факторов. Должна способствовать экономическая составляющая и самое главное – к этому должны быть готовы все клубы лиги.

Я понимаю, что у нас есть клубы, которым бы в пол уложиться, а тут разговоры о потолке. Если поднять только потолок, тогда мы снова получим большой разрыв и неравенство между командами, чего быть не должно. В последние сезоны наша лига как раз и отличалась непредсказуемостью результатов. Прошлогодний плей-офф показал это особенно ярко, — сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Сушко читайте на «Чемпионате»:
«Мы против неравенства в КХЛ. Хорошее разрушить легко». Интервью с гендиректором «Динамо»
Эксклюзив
«Мы против неравенства в КХЛ. Хорошее разрушить легко». Интервью с гендиректором «Динамо»
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