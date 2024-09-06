Гендиректор «Динамо»: ритмичный календарь помогает не только игрокам, но и болельщикам

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко оценил новый календарь КХЛ, при котором крайние сроки проведения чемпионата сдвинулись на 31 мая.

— Нравится ли вам взятый курс на сближение сроков сезонов КХЛ с НХЛ?

— Думаю, что не только нам, но и всем нравится, что календарь будет более ритмичным. Основные действующие лица в игровом процессе – хоккеисты. Мы должны заботиться об их здоровье и безопасности. Они должны играть в комфортных условиях. И ничто не должно мешать им качественно и хорошо выполнять свою работу. Ритмичный календарь помогает не только игрокам, но и болельщикам.

— Три-четыре домашних матча в неделю сильно били по кошельку среднестатистической семьи, что мешало росту посещаемости.

— Безусловно. Это одна из возможностей клубам поправить свою коммерческую составляющую. Здорово, что лига видит это и понимает, стараясь сделать сезон более длинным, а календарь более равномерным. Это способствует решению всех задач – начиная от коммерции и заканчивая заботой о сохранении здоровья игроков, — сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.