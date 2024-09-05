Экс-директор «Трактора»: Кузнецову страшно фартило в жизни, но он выбрал свой путь

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин оценил карьеру нападающего Евгения Кузнецова. В межсезонье воспитанник челябинского клуба подписал четырёхлетний контракт со СКА.

«Это было ожидаемо, что Кузнецов поедет в СКА. И ясно то, что он пока не показывает игру, на которую надеются руководители клуба и все остальные. Вы это сами все видели.

Я раньше уже говорил: «Вы больше не увидите того Женьку». То, что потеряно годами, не соберёшь крохами. А в 32 года всё это вернуть очень сложно. Ему фартило со страшной силой в жизни, но он выбрал свой путь. И я даже удивлён, что к нему такое благосклонное отношение», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Евгений расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон, и подписал четырёхлетнее соглашение со СКА.