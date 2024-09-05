Известный тренер Андрей Назаров объяснил, на что клубам КХЛ надо обратить внимание в начале регулярного чемпионата.

«Сегодня большой игровой день в КХЛ, последим за матчами, в том числе с участием топ-команд. Народ начинает привыкать к хоккею, люди соскучились по большому спорту. Нас ждёт самый долгий в истории лиги регулярный чемпионат, так что игры будут на любой вкус. Для болельщиков лучше не придумать. Главное, на что стоит обратить внимание командам: постепенно добирать нужную форму и постараться обойтись без травм. Видно, что некоторые ребята ещё не до конца сыграны друг с другом, но это дело поправимое.

Также отмечу грандиозное событие в хоккейном городе Владивостоке – там состоялось пленарное заседание девятого Восточного экономического форума. Модератор сессии для столь молодого возраста вела себя очень уверенно и профессионально, а наш национальный лидер продемонстрировал всему миру силу и непобедимость нашего многонационального государства. Были затронуты все самые горячие темы, стоящие на повестке дня. Все мы прекрасно понимаем, что победа 100% будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.