«Металлург» — СКА: составы команд, Кузнецов сыграет в звене с Демидовым

Сегодня, 5 сентября, продолжатся матчи регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске местный «Металлург» примет петербургский СКА. Встреча состоится на «Арене-Металлург» и начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Состав «Металлурга»:
Фото: «Металлург»
Состав СКА:
Фото: ХК СКА
Отметим, что звёздный новичок армейского клуба нападающий Евгений Кузнецов сыграет в одном звене с молодым форвардом Иваном Демидовым.
В прошлом сезоне магнитогорский «Металлург» занял первое место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Магнитогорцы стали обладателями Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии ярославский «Локомотив» в четырёх матчах.
СКА в прошлом сезоне занял второе место в таблице Западной конференции по итогам регулярки. В плей-офф петербургский клуб во втором раунде уступил «Автомобилисту».