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Металлург — СКА: составы команд на матч КХЛ 2024-2025

«Металлург» — СКА: составы команд, Кузнецов сыграет в звене с Демидовым
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Сегодня, 5 сентября, продолжатся матчи регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске местный «Металлург» примет петербургский СКА. Встреча состоится на «Арене-Металлург» и начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1-й период
0 : 0
СКА
Санкт-Петербург

Состав «Металлурга»:

Фото: «Металлург»

Состав СКА:

Фото: ХК СКА

Отметим, что звёздный новичок армейского клуба нападающий Евгений Кузнецов сыграет в одном звене с молодым форвардом Иваном Демидовым.

В прошлом сезоне магнитогорский «Металлург» занял первое место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Магнитогорцы стали обладателями Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии ярославский «Локомотив» в четырёх матчах.

СКА в прошлом сезоне занял второе место в таблице Западной конференции по итогам регулярки. В плей-офф петербургский клуб во втором раунде уступил «Автомобилисту».

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