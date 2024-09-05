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«Металлург» — СКА: составы команд, Кузнецов сыграет в звене с Демидовым

Сегодня, 5 сентября, продолжатся матчи регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске местный «Металлург» примет петербургский СКА. Встреча состоится на «Арене-Металлург» и начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Состав «Металлурга»:

Фото: «Металлург»

Состав СКА:

Фото: ХК СКА

Отметим, что звёздный новичок армейского клуба нападающий Евгений Кузнецов сыграет в одном звене с молодым форвардом Иваном Демидовым.

В прошлом сезоне магнитогорский «Металлург» занял первое место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Магнитогорцы стали обладателями Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии ярославский «Локомотив» в четырёх матчах.

СКА в прошлом сезоне занял второе место в таблице Западной конференции по итогам регулярки. В плей-офф петербургский клуб во втором раунде уступил «Автомобилисту».