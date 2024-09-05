Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев — Ак Барс: составы команд на матч КХЛ 2024-2025

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025
Комментарии

Сегодня, 5 сентября, продолжатся матчи регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Уфе местный «Салават Юлаев» в рамках «зелёного дерби» примет казанский «Ак Барс». Встреча состоится на «Уфа-Арене» и начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
1-й период
1 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Кузьмин (Василевский) – 01:08 (5x5)    

Состав «Салавата Юлаева»:

Фото: «Салават Юлаев»

Состав «Ак Барса»:

Фото: «Ак Барс»

В прошлом сезоне «Салават Юлаев» по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги занял третье место в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина уфимский клуб уступил челябинскому «Трактору» в шести матчах.

«Ак Барс» по итогам прошлогой регулярки занял четвёртое место в таблице Востока. В плей-офф казанцы в первом раунде уступили «Автомобилисту» в пяти матчах.

Материалы по теме
Опасный эпизод в КХЛ. Тренеру «Адмирала» пришлось оказывать помощь во время матча
Видео
Опасный эпизод в КХЛ. Тренеру «Адмирала» пришлось оказывать помощь во время матча
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android