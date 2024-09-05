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Спартак — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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Спартак — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ 2024-2025 начнётся в 19:30 мск

«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 5 сентября, продолжатся матчи регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Москве «Спартак» примет ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» занял четвёртое место по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф красно-белые обыграли «Северсталь», а во втором уступили будущему чемпиону магнитогорскому «Металлургу».

ЦСКА по итогам прошлой регулярки Континентальной хоккейной лиги занял шестое место в таблице Запада. В плей-офф московские армейцы уступили в первом раунде ярославскому «Локомотиву».

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