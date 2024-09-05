«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 5 сентября, продолжатся матчи регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Москве «Спартак» примет ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» занял четвёртое место по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф красно-белые обыграли «Северсталь», а во втором уступили будущему чемпиону магнитогорскому «Металлургу».

ЦСКА по итогам прошлой регулярки Континентальной хоккейной лиги занял шестое место в таблице Запада. В плей-офф московские армейцы уступили в первом раунде ярославскому «Локомотиву».