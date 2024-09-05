Щитов: посмотрим, как Разин будет вести себя после чемпионского сезона

Хоккейный эксперт Никита Щитов поделился ожиданиями от игры «Металлурга» с главным тренером Андреем Разиным в новом сезоне КХЛ.

«Титул всегда тяжело защитить, потому что на чемпионов настраиваются с запредельной мотивацией. Всем хочется прошлогоднего победителя обыграть. Тяжело будет защитить титул — это да. Но тем интереснее будет наблюдать за Магнитогорском и за главным тренером команды. Андрей Разин — такой медийный человек, он снова стал вести телеграм-канал и ещё такие пресс-конференции даёт. Посмотрим, как он будет вести себя после чемпионского сезона.

Считаю, что эта команда весь сезон будет показывать хороший, стабильный хоккей. Главное, чтобы вернулись травмированные игроки. У «Металлурга» хороший тренерский штаб и серьёзный специалист по физподготовке. Не думаю, что команда просядет, поэтому тоже отношу её к претендентам на Кубок Гагарина и к лидерам чемпионата. Посмотрим, смогут ли в Магнитогорске отстоять свой титул», — цитирует Щитова «РБ Спорт».