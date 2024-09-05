ESPN объяснил, почему «Сан-Хосе» и «Бостон» проиграли из-за нового контракта Драйзайтля

Журналист ESPN Грег Вышински рассказал, почему «Сан-Хосе Шаркс» и «Бостон Брюинз» проиграли из-за нового контракта форварда Леона Драйзайтля с «Эдмонтон Ойлерз».

«1. Проигравший: «Бостон».

Ходили слухи о взаимном восхищении между Драйзайтлем и «Бостоном». Сообщалось, что Леон горел желанием поиграть на крупном рынке НХЛ. У «Брюинз» была дырка от бублика в составе после потери Патриса Бержерона и Давида Крейчи. У президента «Бостона» Кэма Нили есть свой типаж игрока, и Драйзайтль как раз подходит под него.

Спекуляции стали настолько громкими, что бостонские СМИ задавались вопросом, может ли потенциальная доступность Драйзайтля в 2025 году повлиять на межсезонные сделки «Брюинз» в 2024-м. В итоге «Бостон» подписал семилетний контракт с Элиасом Линдхольмом ($ 7,75 млн в год), хотя это решение и не того же уровня, который был бы, подпиши они Драйзайтля.

2. Проигравший: «Сан-Хосе».

Драйзайтль — хоккейное божество в Германии, он быстро стал самым результативным немецким игроком в истории НХЛ (для справки: в лиге было 35 немецких полевых игроков). Хассо Платтнер — родившийся в Германии владелец «Сан-Хосе», команды, которая резко регрессировала после немалого времени в качестве претендента на Кубок Стэнли, но наконец-то [скоро будет] на подъёме благодаря своему молодому таланту.

Так что чисто теоретически – может ли немецкий владелец сорвать куш, пригласив немецкую суперзвезду на роль знаменосца своей франшизы, пока на сцену выходят Маклин Селебрини и Уилл Смит? Особенно когда мы говорим о совершенно прекрасной области залива Сан-Франциско, которая совсем не похожа на Эдмонтон? Это звучало достаточно правдоподобно, чтобы эта теория вошла в эхо-камеру НХЛ за последний год.

Но очевидно, что это не то, в чём Драйзайтль был заинтересован в данный момент», — написал Вышински.