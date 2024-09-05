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Три россиянина вошли в топ-10 претендентов на «Харт» нового сезона по версии Daily Faceoff

Три россиянина вошли в топ-10 претендентов на «Харт» нового сезона по версии Daily Faceoff
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Журналист Мэтт Ларкин в статье на сайте Daily Faceoff представил топ-10 претендентов на «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярки. — Прим. «Чемпионата») нового сезона Национальной хоккейной лиги.

В этот список вошли три россиянина: Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», пятое место), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд», седьмое место), Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс», восьмое место).

Полностью топ-10 претендентов на «Харт Трофи» нового сезона по версии Daily Faceoff выглядит так:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз»;
2. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс»;
3. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш»;
4. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз»;
5. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
6. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз»;
7. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»;
8. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
9. Куинн Хьюз, «Ванкувер Кэнакс»;
10. Коннор Бедард, «Чикаго Блэкхоукс».

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