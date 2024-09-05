Ветераны СКА обратились к хоккеистам и тренерам армейского клуба
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Ветераны СКА обратились к хоккеистам и тренерам армейского клуба, сообщает пресс-служба команды с берегов Невы.
«Дорогие хоккеисты и тренеры СКА! Мы поздравляем с началом хоккейного сезона! Желаем вам успешного выступления, победы в первом матче, удачи и везения! Тренерскому штабу желаем терпения, нападающим — удачи, защитникам — строгой и надёжной игры, а вратарь пусть всегда будет даже больше чем половиной команды!
Мы, как и все ваши преданные болельщики, будем болеть за вас у телеэкранов. Верим, что у команды всё получится. Играйте дружно, с полной отдачей — один за всех и все за одного!» — сказано в сообщении.
Напомним, первый матч в новом сезоне СКА проводит в эти минуты в Магнитогорске с местным «Металлургом».
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Перерыв
4 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Фальковский (Демидов, Грицюк) – 07:09 (5x4) 1:1 Петунин (Гераськин, Михайлис) – 14:31 (5x5) 2:1 Гераськин (Михайлис, Пресс) – 21:24 (5x5) 2:2 Кузнецов (Рендулич) – 21:41 (5x5) 3:2 Пресс (Силантьев) – 23:27 (5x4) 3:3 Рендулич (Бардаков, Грицюк) – 31:47 (5x5) 4:3 Козлов (Ерёменко, Хабаров) – 34:31 (5x5)
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