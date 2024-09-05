Ветераны СКА обратились к хоккеистам и тренерам армейского клуба, сообщает пресс-служба команды с берегов Невы.

«Дорогие хоккеисты и тренеры СКА! Мы поздравляем с началом хоккейного сезона! Желаем вам успешного выступления, победы в первом матче, удачи и везения! Тренерскому штабу желаем терпения, нападающим — удачи, защитникам — строгой и надёжной игры, а вратарь пусть всегда будет даже больше чем половиной команды!

Мы, как и все ваши преданные болельщики, будем болеть за вас у телеэкранов. Верим, что у команды всё получится. Играйте дружно, с полной отдачей — один за всех и все за одного!» — сказано в сообщении.

Напомним, первый матч в новом сезоне СКА проводит в эти минуты в Магнитогорске с местным «Металлургом».