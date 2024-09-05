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Нападающий СКА Иван Демидов набрал первое очко в КХЛ

Нападающий СКА Иван Демидов набрал первое очко в КХЛ
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В эти минуты в Магнитогорске местный «Металлург» принимает петербургский СКА. Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1-й период
1 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Фальковский (Демидов, Грицюк) – 07:09 (5x4)     1:1 Петунин (Гераськин, Михайлис) – 14:31 (5x5)    

На девятой минуте стартового игрового отрезка армейский клуб открыл счёт во встрече. Шайбой отметился защитник Степан Фальковский. Отметим, что результативную передачу в этом взятии ворот отдал форвард СКА Иван Демидов, что стало его первым очком в Континентальной хоккейной лиге.

Права на видео принадлежат ООО «Континентальная хоккейная лига». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Напомним, СКА в прошлом сезоне занял второе место в таблице Западной конференции по итогам регулярки. В плей-офф петербургский клуб во втором раунде уступил «Автомобилисту».

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