Нападающий СКА Иван Демидов набрал первое очко в КХЛ

В эти минуты в Магнитогорске местный «Металлург» принимает петербургский СКА. Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.

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На девятой минуте стартового игрового отрезка армейский клуб открыл счёт во встрече. Шайбой отметился защитник Степан Фальковский. Отметим, что результативную передачу в этом взятии ворот отдал форвард СКА Иван Демидов, что стало его первым очком в Континентальной хоккейной лиге.

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Напомним, СКА в прошлом сезоне занял второе место в таблице Западной конференции по итогам регулярки. В плей-офф петербургский клуб во втором раунде уступил «Автомобилисту».