Источник: самолёт с игроками «Северстали» на борту подал сигнал бедствия по пути в Москву

Самолёт с хоккеистами «Северстали» на борту подал сигнал бедствия по пути в Москву, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Сегодня ночью хоккеисты череповецкой команды летели из Нижнего Новгорода, где у них была игра с «Торпедо», в Москву на матч с «Динамо».
На высоте 8500 метров, когда самолёт пролетал недалеко от Владимира, в кабине пилотов сработал датчик пожара в багажном отсеке. После этого экипаж доложил диспетчерам о случившемся. Вскоре пилоты объявили сигнал бедствия и запросили пожарную бригаду в аэропорт Шереметьево.
Около часа ночи борт с хоккеистами совершил благополучную посадку. После осмотра самолёта выяснилось, что сигнал был ложным.
Напомним, встреча «Северстали» с московским «Динамо» состоится завтра, 6 сентября, в 19:30 мск.