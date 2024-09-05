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Источник: самолёт с игроками «Северстали» на борту подал сигнал бедствия по пути в Москву

Самолёт с хоккеистами «Северстали» на борту подал сигнал бедствия по пути в Москву, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Сегодня ночью хоккеисты череповецкой команды летели из Нижнего Новгорода, где у них была игра с «Торпедо», в Москву на матч с «Динамо».

На высоте 8500 метров, когда самолёт пролетал недалеко от Владимира, в кабине пилотов сработал датчик пожара в багажном отсеке. После этого экипаж доложил диспетчерам о случившемся. Вскоре пилоты объявили сигнал бедствия и запросили пожарную бригаду в аэропорт Шереметьево.

Около часа ночи борт с хоккеистами совершил благополучную посадку. После осмотра самолёта выяснилось, что сигнал был ложным.

Напомним, встреча «Северстали» с московским «Динамо» состоится завтра, 6 сентября, в 19:30 мск.