«Эдмонтон» стал гламурной франшизой». ESPN — о новом контракте Драйзайтля

Журналист ESPN Грег Вышински после нового контракта нападающего Леона Драйзайтля с «Эдмонтон Ойлерз» назвал канадскую команду «гламурной франшизой».

«Наличие Макдэвида и Драйзайтля в одном составе делает «Эдмонтон» гламурной франшизой и имеет большее значение для НХЛ, чем если бы они возглавляли две разные франшизы. Это то, о чём фанаты «Ойлерз» говорят уже много лет. Теперь, когда Леон заключил новый контракт, они с радостью продолжат развивать эту тему, предполагая, что Макдэвид уже тренируется ставить подпись», — написал Вышински в статье.

Напомним, 3 сентября немецкий форвард подписал восьмилетнее соглашение с «Ойлерз» на общую сумму $ 112 млн. Соглашение начинает действовать с сезона-2025/2026.