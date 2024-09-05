Евгений Кузнецов забил первый гол в КХЛ, отпраздновав «птичкой»

В эти минуты в Магнитогорске местный «Металлург» принимает петербургский СКА. Идёт второй период, счёт равный – 2:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В начале второй двадцатиминутки армейский клуб забросил вторую шайбу во встрече. Голом отметился звёздный новичок СКА нападающий Евгений Кузнецов. После заброшенной шайбы форвард отпраздновал «птичкой».

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Евгений Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз».