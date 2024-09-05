Евгений Кузнецов забил первый гол в КХЛ, отпраздновав «птичкой»
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В эти минуты в Магнитогорске местный «Металлург» принимает петербургский СКА. Идёт второй период, счёт равный – 2:2.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Перерыв
4 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Фальковский (Демидов, Грицюк) – 07:09 (5x4) 1:1 Петунин (Гераськин, Михайлис) – 14:31 (5x5) 2:1 Гераськин (Михайлис, Пресс) – 21:24 (5x5) 2:2 Кузнецов (Рендулич) – 21:41 (5x5) 3:2 Пресс (Силантьев) – 23:27 (5x4) 3:3 Рендулич (Бардаков, Грицюк) – 31:47 (5x5) 4:3 Козлов (Ерёменко, Хабаров) – 34:31 (5x5)
В начале второй двадцатиминутки армейский клуб забросил вторую шайбу во встрече. Голом отметился звёздный новичок СКА нападающий Евгений Кузнецов. После заброшенной шайбы форвард отпраздновал «птичкой».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Евгений Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз».
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